Tanınmış UFC döyüşşüsü Rafael Fiziyev yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı idmançı məşhur MMA jurnalisti Ariel Helvanin verilişində əslən azərbaycanlı olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, 1993-cü ildə Qazaxıstanda anadan olan Fizievin atası milliyətcə azərbaycanlı, anası isə rusdur.

Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik:

