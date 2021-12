Dünyaya sürətlə yayılan koronavirusun yeni "omicron" adlı ştamının daha iki simptomu aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrip kimi qızdırma, baş ağrısı, dad və qoxu itkisi olan bu ştamın aşkarlanan digər iki göstəricisi də ürəkbulanma və qusmadır. Araşdırmalar göstərir ki, hətta peyvənd olunan insanlarda da bu hala rast gəlinir.

