Türkiyənin "MKE Ankaragücü" və "Ankara Keçiörengücü" derbisində maraqlı anlar yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 70-ci dəqiqəsində zədələnən futbolçuya kömək üçün " MKE Ankaragücü"nün tibbi heyəti meydana daxil olmaq istəyib. Baş hakim komandaların meydana girməsini istəmədiyindən iki tərəf arasında qısa müddətli mübahisə yaşanıb.

Bundan sonra isə hakim səhiyyə işçilərinə sarı vərəqə göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.