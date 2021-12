Polşa "Legiya"sı "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Patrik Andrade ilə yaxından maraqlanır.

Metbuat.az Polşa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı futbolçu üçün "Legiya"dan rəsmi təklif gözlədiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli də Polşa "Legiya"sında çıxış edir.

