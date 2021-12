"Qəbələ" Türkiyədə yoxlama matçı keçirəcək

“Qəbələ”nin qış fasiləsindəki hazırlıq planı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki,“qırmızı-qaralar” 2021/22 mövsümünün ikinci yarısının hazırlığına yanvarın 6-da start verəcək.

Elmar Baxşıyevin baş məşqçi olduğu komanda bu mərhələdə məşqlərini Bakıda gerçəkləşdirəcək. Bakı toplanışında yoxlama oyununun keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb.

“Qəbələ” yanvarın 15-də Türkiyəyə yollanacaq. “Qırmızı-qaralar” Antalyanın Bələk bölgəsindəki “İC Santai” otelində məskunlaşacaq. Ayın 25-dək davam edəcək hazırlıq prosesində 3 yoxlama matçı baş tutacaq. Bu qarşılaşmalar yanvarın 17-də, 20-də və 24-də keçiriləcək.

Komandanın üz-üzə gələcəyi rəqiblər hələlik dəqiqləşməyib.

