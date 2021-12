İran nüvə müzakirələri zamanı neft üzərində tətbiq edilən qadağanın ləğv edilməsini tələb edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər naziri Əmir Abdullahiyan açıqlama verib. O bildirib ki, Vyanadakı danışıqlar iki məsələnin detalları barədə olacaq.

“Bizim üçün önəmli olan məsələlər İran neftinin heç bir əngəl olmadan rahat şəkildə satılması və pulun İranın bank hesablarına yerləşdirilməsidir”.

Qeyd edək ki, danışıqlar yaxın yaxın saatlarda başlayacaq.

