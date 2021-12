15 yaşlı şagirdi ilə eşq yaşayan 41 yaşlı müəllimədən ŞOK SÖZLƏR: Özü istədi - FOTO

ABŞ-da 41 yaşlı müəllimənin əməli böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 15 yaşlı şagirdi ilə eşq yaşayıb. Bildirilir ki, müəllimə şagirdi ilə birlikdə olduğu anları da lentə alıb. Məlumata görə, hadisənin üstü şagirdin açıqlamalarından sonra açılıb. Görüntülər yayılandan sonra məsələyə polis qarışıb. Müəllimə barədə iddialar bununla yekunlaşmır. O həmçinin məktəbə odlu silah gətirməkdə ittiham edilir. Qadın təcavüz iddialarını rədd edib.

O iddia edib ki, münasibət şagirdin istəyi ilə yaşanıb. Buna baxmayaraq, şagirdin yaşı az olduğuna görə, qadın məsuliyyətə cəlb edilib. Qadın 19 min dollar girov qarşılığında sərbəst qala bilər.

