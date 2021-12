NATO Rusiya ilə dialoq qurmaq üçün yeni təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi alyans Rusiyaya yanvarın 12-də bir araya gəlməyi təklif edib. Danışıqların mövzusu isə təhlükəsizlik məsələləridir. Rusiya da təklifə müsbət yanaşır. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Rusiya ilə NATO arasında danışıqların baş tutması məntiqlidir.

Qeyd edək ki, NATO bundan əvvəl də təkliflər irəli sürüb. Lakin Rusiya rədd edib.

