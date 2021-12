Rusiyanın Udmurtiya respublikasında “Mi-2” tipli helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az “Ria novosti”yə istinadən xəbər verir ki, qəza nümayəndələr helikopterlə neft kəmərinə baxış keçirərkən baş verib. Hadisə zamanı göyərtədə iki pilot 1 sərnişin olub. Pilotla əlaqə yaradılıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

