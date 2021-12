Bakının Ağa Nemətulla küçəsində qazi intihara cəhd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hadqa vəkil Aqil Layıc sosial şəbəkə hesabından video paylaşıb.

Əraziyə FHN-nin əməkdaşları cəlb olunub.

