Yeni il süfrəsində ürək üçün ən zərərli alkoqol - Kardioloq AÇIQLADI

Bütün Yeni il süfrələrində mütləq spirtli içki olur. Kardioloq Anna Koreneviç bayram günü hansı içkidən nə qədər dozada qəbul etməyin ürəyə təsirindən danışıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim bir qədəhdən artıq tünd qırmızı şərab içməməyi tövsiyə edib.

“İkinci qədəh artıq ürəyə yükdür, orqanizmə zərərdir. Xüsusilə pivə çox mənfi təsirlidir. Pivə köpüyündə kobalt vardır, o ürəyi yükləndirir. Eləcə də pivə qanı karbohidrat qazı ilə doydurur, bu da venaları, damarları genişləndirir. Çoxları elə hesab edir ki, pivə ən yüngülüdür, əslində elə deyil, pivə hormonal sistemi pozur, beyin hüceyrələrini məhv edir.

Eləcə də kişilərin bayram günü içkilərlə birgə yedikləri qəlyanaltılar, turşular, hisə verilmiş qidaların da qaraciyər və ürək üçün zərərli olduğunu bildirib.

Yeni il günü üçün ən uyğun içki quru çaxırdır. Araqlardan isə bir qədər bahalı, konservantsız və orijinal məhsullar seçin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.