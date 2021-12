ABŞ-da Sauna adlı qadın evə ehtiyacı olan rəfiqəsini qonaq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət sonra isə Sauna, həyat yoldaşı ilə rəfiqəsi arasında münasibətin olduğundan şübhələnib. Qadın bunu müəyyən etmək üçün yataq otağına kamera yerləşdirib. İşdən qayıdan qadın, kameranın qeydlərini izləyəndə dəhşətə gəlib. O, həyat yoldaşı ilə rəfiqəsinin yaxınlıq etdiyini müşahidə edib.

Ardınca o, rəfiqəsini evindən qovub. Sauna həmin görüntüləri sosial mediada paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.