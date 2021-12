Türkiyədə 42 nəfərdə “Omicron” ştamına yoluxma aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, onlardan 30-u İstanbulda, altısı İzmirdə, biri Şırnakda, biri Diyarbəkirdə, ikisi Kütahyada, ikisi İspartada müəyyənləşdirilib.

