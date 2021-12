Azərbaycanda məktəbli qız dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbin səhifəsində paylaşım edilib.

Belə ki, Bakı şəhəri 67 nömrəli tam orta məktəbin X "d" sinif şagirdi Xanım Yavər qızı Mirzəli dünən öz evində dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

