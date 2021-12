Sərvət, sevgi, sağlamlıq, uğur: Pələng ilində kimin bəxti gətirəcək?

Bir neçə gündən sonra 2021-ci ili yola salıb növbəti 2022-ci – pələng ilini qarşılayacayıq. Təbii ki, hamını maraqlandıran sual qarşıdan gələn ilin insanlar üçün nə qədər uğurlu olub-olmayacağı ilə bağlıdır.

Metbuat.az bu barədə araşdırma aparıb. 2022-ci pələng ilinin maraqlı və əsas detallarını təqdim edirik:

2022-ci ildə, insanlar uzun müddətdir xəyal etdiyi dəyişikliklər ilə bağlı konkret qərar verə biləcəklər. İş yerini dəyişmək həmçinin ümumiyyətlə, fəaliyyət sahəsini kökündən dəyişə bilərsiniz. Yeni bacarıqlara və ixtisaslara yiyələnməli və irəli getməlisiniz. Bundan əlavə, bu il yeni yerə köçmək üçün də uğurlu il olacaq. İşdə olduğu kimi: yalnız mənzili deyil, həm də bölgəni dəyişə bilərsiniz. Onu da bildirək ki, pələng azğın və inadkar bir heyvandır. Onunla qulaqlarınızı daima açıq saxlamalısınız. Çünki o, yeni şeylərlə maraqlanmağı sevir və praktiki olaraq qorxu hiss etmir. Su, pələngin bu xüsusiyyətlərini bir qədər yumşaldır. O, təcavüzü söndürür və sakitləşdirir. Pələng ilində ən yaxşı yol özünüzə bir talisman əldə etməkdir. Bu bir pələng heykəlciyi ola bilər. Adi və ya yarı qiymətli metaldan hazırlansa daha yaxşıdır. Bundan əlavə, materiallar şəffaflıqda suya bənzəyən şüşə, kristaldan da ola bilər. Unutmayın ki, yeni il gəlməzdən əvvəl, keçən il əldə etdiyiniz hər şeyi gözlərinizdən çıxararaq, talismanları dəyişdirmək vacibdir. Necə deyərlər, “maraqlar toqquşmasının” qarşısını almaq lazımdır. Çünki pələng rəqibləri sevmir.

Görüşmək üçün ən yaxşı yer haradadır?

Pələng ili evdə və ya kənarda qeyd oluna bilər. Əsas şərt iri şirkətlərin olmamasıdır. Pələng təbiətcə tənhadır və ətrafda sıx olmayanda o qədər də rahat deyil. Şənlik süfrəsində tanınmış insanlar və ya qohumlar olsa daha yaxşıdır.



Nə geyinməli?

Paltarlarınızda "pişik" izindən qaçmağa çalışın. Neytral rəngləri seçmək necə yaxşıdır. Bu seçimlər arasında əsasən qumlu, qızılı, zəngin bej, eləcə də yaşıl ın sulu otların rəngindən zeytun rənginə qədər çalarları ola bilər. Geyim üçün terakota rəngini də seçə bilərsiniz. Palitra tam olaraq sizə uyğun olanı tapmaq üçün kifayət qədər zəngindir.



Evi düzgün bəzəyirik



Bayramda evimizin necə görünməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Unutmayın ki, ilin qəhrəmanı rahat, sakit mühiti sevir. Parlaq rənglər yoxdur, xüsusən sizə təhlükəni xatırladan rənglər. Parlaq qırmızıları, narıncıları və bütün neonları aradan qaldırın. Onlar rahatlıq əlavə etməyəcəklər, ancaq ruhda narahatlıq aşılayacaqlar. Pələng əslində böyük bir pişikdir. O, günəşdə və yumşaq otda islanmağı sevir. Evdə bütün bunların təqlidini edə bilərsiniz. Yumşaq ədyallar, çarpayılar, dekorativ yastıqlar - onlar gözəl və rahat görünürlər. Mənzil yaşıllığa basdırılsa, pələng yaltaqlanacaq. Yalnız təbii xurma, ferns və yaşıl yarpaqlarla zəngin olan digər bitki tonlarının rəngləri pələngin sevimlisi olacaqdır.



Yeni ildə insanları nə gözləyir?

Pələng heç bir halda pis heyvan deyil. O, yırtıcıdır, cəlddir və yeni torpaqlar axtarır. Onun bürcünün altındakı il də enerjili və maraqlı olacaq. Məhz Pələng ilində karyera yüksəlişi baş verə bilər. Cəhd edin və siz artıq tamamilə yeni bir yüksəklikdəsiniz. Əsas odur ki, bu mühüm sıçrayışa hazır olun. Xüsusən də fəaliyyəti natiqlik, siyasət, yaradıcılıq ilə bağlı olanlar şanslı olmalıdır. Bu il yeni şeylər öyrənməyə, özünüzü təkmilləşdirməyə, yeni peşə və bacarıqlara yiyələnməyə çalışmalısınız. Pələng olduqca sevgiyə meyillidir. Onun himayəsi altında il ərzində çoxları romantik hekayələr və ehtiraslı romanlar gözləyir. Pələng ilində sağlamlıqla bağlı xüsusi problemlər olmamalıdır. Əsas odur ki, həqiqətən rejimi pozmayın, aktiv olub özünüzü boş yerə riskə atmayın.

Həmçinin oxuya bilərsiniz:



Gələn il bu bürclər İNANILMAZ İŞLƏRƏ imza atacaq - 2022-də bizi NƏLƏR GÖZLƏYİR?



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.