Yaponiya və Çin iki ölkənin Müdafiə Nazirliyi arasında təcili əlaqə xəttinin qurulması barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Müdafiə naziri Vey Fınghi ilə yaponiyalı həmkarı Kişi Nobuo arasında onlayn toplantı zamanı belə razılıq əldə edilib.

Qeyd edək ki, son günlər Çin və Yaponiya arasında gərginlik yaşanır. Çinin hərbi gəmiləri tez-tez Yaponiya ərazilərinə daxil olur.

