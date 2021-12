İndoneziyanın Bali adasında oğul iki ay anasının cəsədi ilə yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğul 96 anasına söz verdiyi üçün belə addım atıb. Bildirilir ki, o, 4 ay anasına təkbaşına qulluq edib. Anası vəfat edəndən sonra cəsədi iri qabın içinə qoyub. Cəsədin sıradan çıxmaması üçün qabın içinə buz töküb. Qonşular bu barədə öyrənəndən sonra polisə məlumat verib.

Oğlan cəsədin dəfn edilməsinə qarşı çıxsa da, polis və qonşuların israrından sonra razılıq verib.

