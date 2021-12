İnsanlar olmasa dünyanı onlar idarə edəcək - ŞOK ARAŞDIRMA

Elm adamları insanların yox olacağı təqdirdə, dünyanın hansı heyvanlar tərəfindən idarə ediləcəyi barədə suala aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamlarının sözlərinə görə, insanlar dünyada yox olsa, idarəetmə meymunların əlinə keçəcək. Alimlər “LiveScience” portalına açıqlamasında bildirib ki, heyvanlar arasında meymunlar bu baxımdan bacarıqlı görünür və onlar zaman keçdikcə hökmran ola bilərlər.

Qeyd edək ki, bu barədə müxtəlif araşdırmalar aparılıb. Bəzi elm adamları hesab edir ki, insanlar olmasa vəhşi heyvanlar sürətlə artacaq və onlar özlərindən zəif heyvanları məhv edərək, hökmranlıq edəcək. Bəzi elm adamları isə meymunların daha “ağıllı” olduğunu irəli sürərək, hökmranlığın meymunların əlində olacağını ifadə edir.

