Gələn ilin yanvar ayının 10-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin və amerikalı həmkarı Co Bayden arasında görüş olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ adminstrasiyasından açıqlama verilib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də görüşün baş tutacağını təsdiqləyib. Danışıqların mövzusu təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı olacaq.

