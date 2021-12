"Omikronla bağlı vəziyyət diqqət mərkəzindədir. Test nümunələri seçmə üsulu ilə genetik laboratoriyada yoxlanılır".

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bunu səhiyyə nazirinin birinci müavini, səhiyyə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

O bildirib ki, bu günə ölkəmizdə omikron ştamına yoluxma halı qeydə alınmayıb.

