"Azərbaycana "omicron" ştamının daxil olması və yayılması zamandan asılıdır. Hazırda heç bir məhdudiyyətin tətbiqinə ehtiyac yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri səhiyyə nazirinin birinci müavini, səhiyyə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib:

"Lakin yeni ştam ölkəyə gəlsə, sərt tədbirlərə əl atmalı olacağıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.