ABŞ-ın Kolorado ştatının Denver şəhərində silahlı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, adı açıqlanmayan şəxs dörd fərqli nöqtədə atəş açıb, nəticədə beş nəfər ölüb, biri polis olmaqla, üç nəfər yaralanıb.

Ölənlərdən ikisinin qadın olduğu bildirilib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.