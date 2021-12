ABŞ-da “omicron” ştamının sürətlə artması uçuşlara mənfi təsir göstərməkdə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün ölkə üzrə 700-ə yaxın reys təxirə salınıb.

Bu barədə uçuş məlumatlarını tərtib edən “Flightaware.com” məlumatında qeyd edilib.

Bildirilib ki, bu gün dünya üzrə 2 min 200 reys ləğv edilib, 2 mindən çox reys gecikib. Ötən gün isə dünya üzrə 2800 reys ləğv edilib, 11 min reys gecikib.

