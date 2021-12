Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun böyük qızı Ayşat Kadırova fəxri ad verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çeçenistanın mədəniyyət naziri olan A.Kadırova “Çeçenistan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” adına layiq görülüb.

Bu barədə ölkənin milli siyasət, xarici əlaqələr, mətbuat və informasiya naziri Əhməd Dudayev bildirib.

