Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının aktrisası Leyla Atayeva gənc rejissor Orxan Məmmədli ilə evlənib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən yazır ki, şəhər restoranlarının birində keçirilən məclisə Əməkdar artist Bəhruz Vaqifoğlu, aktrisalar Natavan Abbaslı, Günel İmanova və başqaları qatılıb.

Toyda Pantomima teatrının aktyorlarının şousu diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.