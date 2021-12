Azərbaycan ən xoşbəxt beş ölkə arasında

Azərbaycan 2021-ci ildə xoşbəxtlik indeksinə görə dünyada ilk beş ölkə sırasında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat "Gallup İnternational" araşdırmasının sorğusunda öz əksini tapıb.

Belə ki, xoşbəxtlik indeksinə görə, Azərbaycan +70 balla ilk beşliyə daxil olub. Bu siyahıda, həmçinin, Kolumbiya (xoşbəxt və çox xoşbəxt çıxılsın bədbəxt və çox bədbəxt bərabərdir +79), Qazaxıstan (+76), Albaniya (+74), Malayziya (+73) qeyd edilib.

Ümid indeksinə görə isə İndoneziya (+72), Albaniya (+65), Azərbaycan (+53), Nigeriya (+51), Meksika və Vyetnamda (hər ikisi +47 xalis xalla) insanlar daha ümidlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.