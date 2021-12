ABŞ-ın Merilend ştatında qadın istəmədiyi lotereya biletini alıb, lakin bu ona 50 min dollar qazandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UPI məlumat yayıb. Belə ki, qadın müsahibə zamanı bildirib ki, o heç həmin bileti almaq istəməyib. Amma yalnışlıqla aldığı bileti evdə yoxlayan zaman məlum olub ki, 50 min dollar udub.

“Əvvəlcə qalib gəldiyimə inanmadım və yenidən yoxladım” deyən qadın pulu evini təmir etdirəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.