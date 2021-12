Ermənistanın baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Akopyan rəsmi Facebook səhifəsinin əsas şəklini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl onun səhifəsinin əsas fotosu ərinin kompüter qrafikası ilə çəkilmiş fotosu idi. Amma yeni fotoda isə Anna Akopyan tək əks olunub. Bu onun bayram fotosudur. Görünür Ermənistanın birinci xanımı Milad bayramını tək qeyd edib. Həmin fotonu təqdim edirik:

