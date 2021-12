Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 5,4 milyonu ötdü

Dünyada koronavirus infeksiyasına yoluanların sayı 280 milyonu, ölənlərin sayı isə 5,4 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.

ÜST-ün məlumatına görə, yoluxma sayı 280 119 931, ölüm halları isə 5 403 662 nəfər təşkil edir.

Gün ərzində yoluxanların sayı 455 944 nəfər, ölənlərin sayı isə 4 501 nəfər olub.

Yoluxma hallarının əksəriyyəti ABŞ-da qeydə alınıb - 51 775 769. İkinci yerdə Hindistan, Braziliya, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İran, İspaniya, İtaliya və Argentina ölkələri yer alır.

Ən çox ölüm halları da ABŞ-dadır - 809 908, ikinci sırada Braziliya (618 448), üçüncü yerdə Hindistan (480 290) qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.