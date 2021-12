Uelsdə sincab 18 nəfərə xəsarət yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sincab qəflətən parklarda uşaqlara və yaşlılara hücum edib. Təhlükə səbəbilə sakinlər uşaqların evdən çölə çıxmasına icazə vermir. Sincab hələlik zərərsizləşdirilməyib. Sincab 48 saatdır insanları qorxu içində saxlayır.

Yerli dairələr heyvanın zərərsizləşdirilməsi üçün axtarışlara başlayıb.

