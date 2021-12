Rusiya yeni S-550 hava hücumundan müdafiə sistemini test edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Məlumata görə, sınaqlar uğurlu keçib. Bildirilir ki, S-550 müdafiə sistemləri analoqu olmayan yeni mobil raketdən müdafiə sistemidir. “S-550, ballistik raketləri və səsdən sürətli raketləri minlərlə kilometr məsafədən müəyyən edərək, zərərsiləşdirə bilir” - deyə açıqlamada bildirilir.

