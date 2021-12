Bu il havanın ən çox çirklənməsi Lökbatanda qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib.

O bildirib ki, bu, nəqliyyat hərəkətinin həmin ərazidə çox olması ilə əlaqəlidir:

“Hava çirklənmələri fəsildən fəslə dəyişir. Ən çox çirklənmə göstəricisi isti dövrdə müşahidə olunur”.

