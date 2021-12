Fələstin lideri Mahmud Abbas 11 il sonra İsrailə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ötən axşam Roş Haayin şəhərində Müdafiə naziri Benni Qantz ilə bir araya gəlib. Rəsmi məlumata görə, danışıqlar 2 saat yarım davam edib. Tərəflər təhlükəsizlik məsələlərini və əməkdaşlığın prespektivlərini müzakirə ediblər.

Fələstin tərəfinin açıqlamasına görə, toplantıda iki ölkə arasında problemlərin siyasi yolla həlli müzakirə edilib.

