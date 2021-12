Türkiyənin İzmir şəhərindəki oteldə bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, otelin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsində işləyən 31 yaşlı Özdə Civic kimyəvi mayeni içərək həyatını itirib. Məlum olub ki, su qabı ilə kimyəvi maddənin olduğu qab yan-yana olub. Qadın qabların içində su olduğunu güman edib.

Nəticədə qadın içində su deyil, kimyəvi maddə olan qabdan su içib. Polis məsələ barədə araşdırmalara başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.