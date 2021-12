Rusiyadan ŞOK HƏMLƏ: Kosmos müharibəsinə hazırlıq başlayıb

Rusiya SSRİ-nin dağılmasından sonra ən böyük raketini kosmosa göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 761 ton ağırlığı olan Angara-5 raketi, hərbi peyklərin kosmosa göndərilməsi üçün hazırlanıb. Rusiyanın bu həmləsinin Ukrayna ilə gərginliyin davam etdiyi bir vaxta təsadüf etməsi diqqət çəkir. Eskpertlər bildirir ki, Rusiya bu həmləsi ilə gələcəkdə müharibələrə səhnə olması gözlənilən kosmosda üstünlük əldə etmək istəyir.

Qeyd edək ki, bi müddət əvvəl Rusiya kosmosda aparatları vura biləcək raketi test edib. Sınaq uğurlu alınıb.

