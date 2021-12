Türkiyə kəşfiyyatının və ordusunun İraqda apardığı birgə hərbi əməliyyatlar nəticəsində 9 PKK terrorçusu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gara bölgəsində kəşfiyyat, terrorçuların yerini müəyyən edərək, hava qüvvələrinə ötürüb. Nəticədə onlar məhv edilib. Suriyanın şimalında isə 8 PKK/YPG terrorçusu məhv edilib. Məlumata görə, terrorçular türk əsgərlərini atəşə tutub. Cavab atəşi nəticəsində hücumu həyata keçirən silahlılar məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.