“Unibank KB” ASC Səhmdarlarının növbədənkənar Ümumi Yığıncağının qərarına əsasən, Heybət Qədirov İdarə Heyətinin üzvü və İcraçı direktorun birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İdarə Heyətinin üzvü kimi Bankın Pərakəndə biznes və Marketinq sahələrini kurasiya edəcək. Bu təyinatadək isə Bankda Pərakəndə biznes üzrə Baş inzibatçı vəzifəsində çalışıb.

Heybət Qədirov 2008-ci ildən Unibank komandasının üzvüdür.

