Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qızı Saranın fotosu üzə çıxıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, söz ustasının övladının şəkli "Deməsəm olmaz" proqramında nümayiş etdirilib.

Qeyd edək ki, bu N.Qaraçuxurlunun ikinci evliliyindən olan övladıdır. İfaçının ilk evliliyindən iki oğlu var. O bu barədə heç vaxt danışmayıb.

