Səudiyyə Ərəbistanı Məscidül-Həram və Məscid ən-Nəbəvida karantin qaydalarını nisbətən sərtləşdirməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, krallıq müqəddəs məkanlarda sosial məsafə qaydasını tətbiq edəcək. Bildirilir ki, bu krallıqda koronavirusa yoluxma saylarının artması ilə əlaqədardır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl krallıq Məscidül-Həram və Məscid ən-Nəbəvida namaz qılanların sayı ilə bağlı məhdudiyyəti aradan qaldıracağını açıqlamışdı.

