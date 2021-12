Türkiyə lirəsi yenidən dəyər itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ABŞ dolları qarşısında Türkiyənin milli pul vahidi üzrə məzənnə 1 ABŞ dolları - 13,15 lirə nisbətindədir.

Qeyd edək ki, ötən gün bu göstərici 1 ABŞ dolları - 12 lirə nisbətində idi. Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, məzənnədə belə dəyişiklik normaldır və bir müddət sonra məzənnə sabitləşəcək.

