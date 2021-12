Bakıda qaz sızmasından partlayış olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonunda, “Alov qüllələri” hotelinin qarşısında qeydə alınıb.

Xəsarət alanlar təcili yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya aparılıb. Hadisə zamanı bir neçə avtomobilə də ciddi ziyan dəyib.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.