Tailandın Çaçoenqsao əyalətində qorxulu hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəhəng kərtənkələ yaşayış evinə girərək, yatağın altında gizlənib. Bildirilir ki, yırtıcının üzə çıxmasına evdəki pişik səbəb olub. Yırtıcının pişiyi ovlamağa cəhd etməsi zamanı sakinlər məsələdən xəbər tutub. Dərhal evə xilasedicilər cəlb edilib. Vəhşi heyvan zərərsizləşdirilib. Hadisə zamanı xoşagəlməz hal qeydə alınmayıb.

