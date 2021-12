ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi hərbi gəmilərə Aralıq dənizində mövqe tutmaq barədə əmr verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Rusiya və Ukrayna arasında artan gərginliklə bağlıdır. Bildirilir ki, ABŞ Avropadakı müttəfiqlərinə təhlükəsizlik zəmanəti vermək üçün belə həmlə edib.

Məlumata görə, Müdafiə Nazirliyi 7 ABŞ hərbi gəmisinin Cənubi Asiya, Yaxın Şərq və Şərqi Afrika sahillərinə getmək əvəzində Avropa hərəkat bölgəsində qalmağı əmr edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.