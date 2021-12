İngiltərədə yaşayan Nikki Leyn və Karen Duqlas adlı bacılar böyük evdə təmizlik aparmaq qərarına gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 1985-ci ildən təmizlənməyən zirzəmidəki otağı da təmizləyiblər. Təmizlik zamanı otaqdakı çantanı açmağa qərar verən bacılar, gözlənilməz hal ilə üzləşiblər. Onlar çantanın içində sərvət dəyərində tarixi əsərlərin olduğunu müşahidə ediblər.

Çantada 1860-cı ildə kralın tanınmış boksçu Tom Sayersə verdiyi hədiyyələr olub. Əşyalar hərrac yolu ilə satılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.