Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Yeni il münasibətilə təbrik edib. Putin Ərdoğanın Yeni ilini təbrik edən ilk liderlərdən olub. Telefon danışığı zamanı başda ticari əlaqəlarə olmaqla, iqtisadi, enerji və hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

