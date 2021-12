İran yeni nəsil "Simurq” raketdaşıyıcısını uğurla sınaqdan keçirdiyini açıqlayıb.

Bunu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin kosmik qrupunun rəsmi nümayəndəsi Əhməd Hüseyni bildirib.

Onun sözlərinə görə, İran kosmosa sınaq avadanlığı ilə 3 aparat göndərib: "Aparat 470 km hündürlükdə və 7350 m/san sürətlə buraxılıb”.



Məlumata görə, İranın "Omid” adlı birinci araşdırma peyki 2009-cu ildə kosmosa buraxılıb və 3 ay fəzada qalıb. Ondan sonra "Tolu”, "Mesbah-2” və "Navid” adlı peyklər kosmosa göndərilib.

