Bu il ərzində ölkədəki doğum və nikahların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən kollegiya iclasında bildirilib.

Qeyd olunub ki, il ərzində 111 mindən çox doğum qeydə alınıb, habelə nikahların sayı xeyli artaraq 55 mini keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.