Məşhur italyan müğənnisi Al Bano koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Çeplino-San Marko şəhərində özünütəcrid rejiminə keçib.

78 yaşlı Al Banonun Bari şəhərindəki Yeni il proqramları təxirə salınıb. Müğənni xəstəliyi simptomsuz keçirir və vəziyyəti qənaətbəxşdir.

