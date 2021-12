2022-ci ildə Ramazan ayının başlama tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin paylaşdığı 2022-ci il Miladi təqvimində bildirilib.

Vurğulanıb ki, gələn il Ramazan ayı aprel ayının 2-də başlayacaq, mayın 2-3-ü isə bayram qeyd olunacaq.

Qədr gecələri aprelin 19, 21, 23 və 27-dir.

