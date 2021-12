Putin-Bayden danışığından öncə Peskovdan

“Rusiya heç vaxt ABŞ-la münasibətlərdə gərginliyə səbəb olan tərəf olmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

O qeyd edib ki, Rusiya dialoq istəyir:

"Biz aramızda çox aktual problemləri yalnız danışıqlar yolu ilə həll edilə bilərik”.

Peskov əlavə edib ki, bu axşam saat 23:30-da ABŞ Prezidenti Co Baydenlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olacaq.

Telefon görüşü zamanı yanvar ayına planlaşdırılan təhlükəsizlik zəmanəti danışıqları ilə bağlı cari məsələlər müzakirə ediləcək.

Kreml sözçüsü Putin və Bayden arasında bu gün baş tutacaq telefon danışığından sonra təhlükəsizlik zəmanəti danışıqlarının ləğvi riskinin olmayacağını vurğulayıb.

